Fernando Ortiz aborda molestia de hinchas de Colo Colo y recibe respaldo de DT rival - Chilevisión

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, se refirió este jueves a la molestia de los hinchas tras la contundente derrota ante Limache por la primera fecha de la Liga de Primera.

En la previa del partido ante Everton, el que asoma como determinante, el estratega afirmó que "el descontento a nivel de hincha es notorio y nosotros mismos nos damos cuenta de esa situación y también nos duele, porque también queremos ganar".

"No es que a nosotros no nos duela la derrota y pasa como si no hubiese pasado nada. Al contrario, nos preocupamos mucho más para poder sacar una victoria", agregó.

El argentino afirmó en conferencia de prensa que observa "una idea de juego que quizás es muy clara a la hora de ser un equipo protagonista", recalcando que es un DT que entiende "la silla que ocupo".

"No soy de los técnicos que alborota ciertas circustancias, cuando en la primera fecha era normal que sucediera un resultado que no esperábamos", añadió.

DT de Everton cuestiona "locura generalizada"

En la misma instancia participó Javier Torrente, adiestrador de Everton que fue consultado sobre el riesgo que corre el cargo, teniendo en cuenta que recién comenzó la temporada.

Al respecto, el trasandino comentó: "Me parece que estar hablando en la fecha 1° de la cabeza del entrenador de Colo Colo o del de Everton es sumarse a una locura generalizada".

"Hoy se deja de costado cualquier análisis, de si el equipo está en formación o le falta determinado refuerzo. Uno puede evaluar con el correr de los partidos el crecimiento, cómo se asentó el equipo, si el esquema sirvió o hay que volver a cambiar", manifestó.

El ex ayudante de Marcelo Bielsa calificó esto de "error", mencionando que hay un "nerviosismo generalizado que se da muy livianamente desde las redes sociales, donde son todos técnicos, todos opinan".

"Es un mundo distinto, los medios de difusión antes tenían periodistas calificados que analizaban el andar del equipo", remarcó.