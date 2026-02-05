Ya hay 25 sancionados: La U presenta querella tras graves incidentes en partido ante Audax Italiano - Chilevisión

Universidad de Chile informó este jueves que presentó una querella contra 13 sujetos por los incidentes ante Audax Italiano, ocurridos el pasado 30 de enero por la fecha 1° de la Liga de Primera.

A través de un comunicado, Los Azules indicaron se trata de nueve adultos y cuatro menores de edad, quienes fueron identificados "gracias al resultado del sistema de reconocimiento facial".

El cuadro laico presentó imágenes de los mayores de edad, mostrando a algunos de ellos destruyendo y lanzando butacas del Estadio Nacional.

La U confirma que hay 25 sancionados

Adicionalmente, la institución confirmó que aplicó el derecho de admisión a 25 personas que causaron desmanes en el recinto de Ñuñoa.

En ese escenario, en la U recalcarón que se entregó a la justicia "el material gráfico y audiovisual como prueba, en cumplimiento de sus obligaciones sobre la base del marco normativo aplicable".

"En estas querellas particulares contra cada uno de los involucrados, tal como lo recomendó la autoridad, Universidad de Chile solicitará las mayores penas que contempla nuestro ordenamiento y medidas de restricción a la libertad, como cautelares mientras dure el proceso, y también en las sanciones finales", agregaron.

La dirigencia del Romántico Viajero recordó que el 2025 "aplicó código 102 de derecho de admisión a 369 personas por diversas faltas".

"Un tercio de los casos fue por pirotecnia, lo que implicó para los sancionados quedar fuera de los estadios por 10 años y la apertura de causas ante la justicia ordinaria, debido a que el porte o uso de fuegos artificiales es un delito", añadieron.