Sin público: Confirman fecha, hora y estadio para el partido entre Huachipato y la U - Chilevisión

Eduardo Pacheco, delegado presidencial del Biobío, confirmó que el partido entre Huachipato y Universidad de Chile vuelve a su horario original.

Luego de que el duelo, válido por la fecha 2° de la Liga de Primera, fuera puesto en duda por problemas de seguridad, la autoridad indicó que aceptó una propuesta presentada por Los Acereros para que el encuentro sí se juegue.

En base a esto, el cotejo fue confirmado para las 12:00 horas del domingo 8 de febrero, teniendo como sede el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.

Delegación confirma que se juega partido entre Huachipato y la U

El delegado aseguró este jueves que "Huachipato ha ingresado una nueva propuesta donde se habla de un partido el mismo domingo a las 12 horas sin público y con un dispositivo de seguridad especial a propósito del cerro aledaño que se encuentra en toda esa zona con alto riesgo".

Pacheco detalló que personal de Bomberos se desplegará alrededor del recinto junto a guardias, todo esto pensando en contener alguna situación.

"Creemos que son medidas y la propuesta se ajusta a los criterios de seguridad tanto en la conversación que tuvimos con Carabineros como con el club", detalló.

La autoridad remarcó que aceptaron las nuevas condiciones para dar luz verde al compromiso, cumpliendo con el objetivo de ambos clubes de respetar el calendario estipulado.