U. Católica vs Huachipato: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Supercopa 2026 - Chilevisión

Universidad Católica y Huachipato dan el vamos a la esperada Supercopa 2026, chocando este martes por la primera semifinal.

De la mano de sus cinco refuerzos, Los Cruzados llegan a este renovado torneo al finalizar segundos en la Liga de Primera del año pasado.

Por su parte, Los Acereros son los campeones de la Copa Chile y pretenden dar el batacazo para ir en busca de otro título.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Huachipato?

El partido de Universidad Católica ante Huachipato, válido por la semifinal de la Supercopa, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este crucial encuentro de manera online. Para esto, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y Huachipato por la Supercopa 2026

El compromiso de La Franja contra el cuadro de Talcahuano inicia a las 19:00 horas de Chile de este martes 20 de enero.

El estadio que recibe el gran cotejo es el Sausalito de Viña del Mar, mientras que el árbitro designado fue Franco Jiménez.