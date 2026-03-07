¡Triunfo histórico! Lota Schwager regresa al fútbol profesional tras vencer a Comunal Cabrero - Chilevisión

Durante la tarde de este sábado, Lota Schwager logró un triunfo histórico tras vencer en penales por 5-4 a Comunal Cabrero, tras empatar sin goles durante el tiempo reglamentario en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Una victoria que quedará en la historia del club, puesto que significa el regreso al futbol profesional después de 9 años.

Cabe recordar que el conjunto de La Lamparita fue desafiliado de la segunda división en el año 2017.

Ahora, el elenco dirigido por el exdelantero Renato “Tiburón” Ramos festejó frente a más de nueve mil hinchas que llegaron a las gradas del Ester Roa y vivieron la consagración del club minero.