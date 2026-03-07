Audax Italiano vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

Audax Italiano recibe a Colo Colo este sábado en una nueva jornada de la Liga de Primera, partido que asoma como clave para ambos equipos.

Los Itálicos llegan muy motivados luego de imponerse a Cobresal en la Copa Sudamericana, clasificando a la fase de grupos y asegurando un importante premio económico.

Por su parte, Los Albos quieren dejar atrás la dolorosa derrota en el Superclásico contra Universidad de Chile, buscando una victoria que les permita seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Audax Italiano vs Colo Colo?

El partido de Audax Italiano ante Colo Colo, válido por la fecha 6° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este importante encuentro será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Audax Italiano y Colo Colo por la Liga de Primera

El compromiso de Los Tanos contra el Cacique inicia a las 18:00 horas de Chile de este sábado 7 de marzo, disputándose en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El árbitro designado para este choque fue Héctor Jona, mientras que el encargado del VAR es Rodrigo Carvajal.