Golpe total: Los millones que perdió la U por quedar eliminada de la Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile otra vez vive tiempos complicados. Los Azules quedaron eliminados de la Copa Sudamericana luego de caer 2-1 ante Palestino este miércoles.

Un gol en la agonía le impidió al cuadro laico meterse en la fase de grupos del torneo, lo que implica pérdidas en el ámbito deportivo y económico.

Producto de esta caída, el Romántico Viajero desperdició la chance de sumar 900 mil dólares que se entrega a cada equipo que juegue esta ronda.

A eso hay que añadirle 300 mil de la moneda estadounidense por cada triunfo, además de algunos bonos que entrega la Conmebol.

Con esto, la U quedó sin chances de jugar copas internacionales hasta el 2027, sufriendo uno de los primeros grandes golpes de la temporada.

La U debe esperar para cumplir sanción de Conmebol

Otro aspecto importante es la sanción de partidos sin público que arrastra la U desde el 2025, luego de los incidentes contra Independiente en Avellaneda.

Al elenco azul le faltan todavía cuatro encuentros para cumplir, cifra que se podría haber acortado en caso de acceder a la fase de grupos de la Sudamericana.

Como esto no sucedió, los hinchas tendrán que seguir esperando al menos una campaña más.