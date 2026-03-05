Salió en camilla y llorando: Víctor Dávila sufrió alarmante lesión en el América de México - Chilevisión

Víctor Dávila, futbolista chileno que milita en el América, sufrió una importante lesión este miércoles en el partido que jugó su equipo ante el Juárez por la Liga MX.

El chileno quedó tendido en el piso al intentar controlar un balón, gritando del dolor y tomándose inmediatamente su pierna derecha.

La acción se dio en el minuto 38 del primer tiempo, donde los propios rivales fueron a ver rápidamente al nacional que no podía moverse.

Víctor Dávila se lesiona en pleno renacer en el América

Tras ser atendido por el cuerpo médico de Las Águilas, el formado en Huachipato fue retirado en camilla en medio de su desconsolado llanto.

Si bien se realizará exámenes, el propio club adelantó que la lesión sería de gravedad y que lo llevaría a estar varios meses ausente de las canchas.

De hecho, André Jardine, entrenador del América, reconoció que lo ocurrido con el nacional "preocupa bastante" y confirmó que las molestias son en su rodilla.

Este duro golpe llega en medio de un gran momento de Dávila, quien recuperó la titularidad y ya había marcado tres goles este 2026.

Para peor, su elenco perdió 2-1 y sumó su segunda caída consecutiva luego de perder fin de semana pasado contra Tigres.

VIDEO SENSIBLE | Mira el momento acá