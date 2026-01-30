 Atento Colo Colo: El tremendo sueldo que recibe Víctor Dávila en el América de México - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Atento Colo Colo: El tremendo sueldo que recibe Víctor Dávila en el América de México

El delantero chileno comenzó a ser vinculado con el Cacique, donde su alto salario sería una de las complicaciones en una posible negociación.

Viernes 30 de enero de 2026 | 12:21

Víctor Dávila aparece en el horizonte de Colo Colo, cuadro que sigue con sus movimientos en el mercado de pases 2026.

Los Albos se mantienen atentos a los posibles refuerzos, donde el delantero chileno comenzó a sonar debido a que su club, el América de México, le buscaría una salida.

Si bien en el Cacique no estarían dispuestos a asumir los altos costos que implicarían su llegada, en suelo azteca aseguraron que las negociaciones avanzan.

El millonario sueldo de Víctor Dávila en México

Uno de los puntos más relevantes es el sueldo del ariete nacional, quien cobra cerca de 1,5 millones de dólares por temporada en Las Águilas.

Esto quiere decir que su salario mensual es cercano a los 125 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 107 millones de pesos chilenos.

En ese escenario, la opción que se estaría analizando es que Colo Colo cubra solamente una parte de sus remuneraciones, mientras que el otro porcentaje lo seguirían pagando desde México.

Dávila llegó al Azulcrema a mediados del 2024 en un mediático fichaje, siendo contratado tras estar una campaña en el CSKA Moscú de Rusia.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Colo Colo está de luto: Los Albos lamentan la muerte de una vieja gloria del club

U. de Chile vs Audax Italiano: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Quién es Lautaro Pastrán, el sorpreviso refuerzo que anunció Colo Colo para la nueva temporada

Los cuestionamientos de hinchas de la U a Marcelo Morales: “Buen jugador, pero...”
Publicidad
Publicidad