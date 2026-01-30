Atento Colo Colo: El tremendo sueldo que recibe Víctor Dávila en el América de México - Chilevisión

Víctor Dávila aparece en el horizonte de Colo Colo, cuadro que sigue con sus movimientos en el mercado de pases 2026.

Los Albos se mantienen atentos a los posibles refuerzos, donde el delantero chileno comenzó a sonar debido a que su club, el América de México, le buscaría una salida.

Si bien en el Cacique no estarían dispuestos a asumir los altos costos que implicarían su llegada, en suelo azteca aseguraron que las negociaciones avanzan.

El millonario sueldo de Víctor Dávila en México

Uno de los puntos más relevantes es el sueldo del ariete nacional, quien cobra cerca de 1,5 millones de dólares por temporada en Las Águilas.

Esto quiere decir que su salario mensual es cercano a los 125 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 107 millones de pesos chilenos.

En ese escenario, la opción que se estaría analizando es que Colo Colo cubra solamente una parte de sus remuneraciones, mientras que el otro porcentaje lo seguirían pagando desde México.

Dávila llegó al Azulcrema a mediados del 2024 en un mediático fichaje, siendo contratado tras estar una campaña en el CSKA Moscú de Rusia.