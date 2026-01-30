 U. de Chile vs Audax Italiano: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión
Universidad de Chile recibe a Audax Italiano en el primer partido de la Liga de Primera 2026, partido que se disputa en el Estadio Nacional.

Viernes 30 de enero de 2026 | 13:12

Universidad de Chile y Audax Italiano abren el telón de la Liga de Primera este 2026, enfrentándose este viernes por la primera fecha.

Los Azules ponen en cancha a sus grandes refuerzos, buscando dar el primer paso en el objetivo de conquistar el torneo nacional tras 9 años de sequía.

Por la otra vereda están Los Itálicos, quienes sueñan con dar el batacazo en condición de visitante tal como lo hicieron en la campaña anterior.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Audax Italiano?

El partido de Universidad de Chile ante Audax Italiano, válido por la fecha 1° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá el estreno de ambos equipos de manera online. Para eso, debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y Audax Italiano por la Liga de Primera

El compromiso del Romántico Viajero contra Los Tanos inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 30 de enero.

El escenario es el Estadio Nacional, mientras que el árbitro designado para el encuentro fue Gastón Philippe.

