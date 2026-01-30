 Los cuestionamientos de hinchas de la U a Marcelo Morales: “Buen jugador, pero...” - Chilevisión
Los cuestionamientos de hinchas de la U a Marcelo Morales: “Buen jugador, pero...”

Si bien los fanáticos azules valoraron su retorno al club tras un año en la MLS, hubo algunas críticas redes sociales por su estado físico.

Viernes 30 de enero de 2026 | 10:07

Marcelo Morales selló su regreso a Universidad de Chile, arribando a préstamo tras no poder lograr continuidad en el New York Red Bull en el que estuvo el 2025.

El formado en Los Azules vuelve para tomar el lugar que dejó Matías Sepúlveda, quien dio el salto al extranjero y partió a Lanús de Argentina.

En la lucha por ser titular por la zona izquierda, el joven de 22 años deberá pelear con el argentino Felipe Salomoni que llegó a mitad del año pasado al CDA.

Llegada de Marcelo Morales a la U genera ola de comentarios

Si bien los hinchas en general valoraron el retorno del lateral, hubo varios cuestionamientos en redes sociales a su estado físico

Los fanáticos apuntaron a que Morales debe "cuidarse" en ese aspecto, especialmente pensando en que la temporada puede ser bastante exigente.

En su primera etapa en la U, el zaguero disputó 104 partidos en los que marcó 2 goles y entregó nada menos que 14 asistencias.

El arribo del defensor se suma a las incorporaciones de Lucas Romero, Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

Mira los comentarios acá

