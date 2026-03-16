Delincuentes lo chocaron: Así quedó el auto robado a futbolistas de Deportes Concepción - Chilevisión

Los jugadores fueron víctimas de una violenta encerrona en Santiago, asalto en el que también estaba la esposa del delantero Joaquín Larrivey y su hijo de solamente siete meses.
Lunes 16 de marzo de 2026 | 08:38
Un violento asalto sufrieron los futbolistas Joaquín Larrivey, Ángel Gillard (ambos de Deportes Concepción) y Cristóbal Jorquera (Magallanes), quienes fueron víctimas de una encerrona en la Autopista Central con Costanera Norte la noche del sábado.
A los jugadores mencionados hay que agregar a la esposa de Larrivey y su hijo de solamente siete meses. Todos ellos fueron amenazados con armas de fuego por delincuentes en Santiago.
Una vez ocurrido el robo, los antisociales fueron identificados por Carabineros y se logró dar con el paradero del vehículo un par de horas después.
Luego de una persecución, en la que participaron varias unidades policiales, el sujeto que menajaba el auto sustraído perdió el control y chocó con un poste en la comuna de El Bosque.
Uno de los individuos fue detenido a raíz de este incidente, quedando a disposición de la justicia por la violenta encerrona encontra de los deportistas.
Con el correr de las horas se dieron a conocer imágenes de cómo terminó el vehículo tras el lamentable suceso.
La máquina tenía el parachoques delantero golpeado y rayones por diferentes sectores. Pese al mal momento, ninguno de los involucrados, incluido el menor de edad, terminó con heridas.