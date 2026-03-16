Delincuentes lo chocaron: Así quedó el auto robado a futbolistas de Deportes Concepción - Chilevisión

Un violento asalto sufrieron los futbolistas Joaquín Larrivey, Ángel Gillard (ambos de Deportes Concepción) y Cristóbal Jorquera (Magallanes), quienes fueron víctimas de una encerrona en la Autopista Central con Costanera Norte la noche del sábado.

A los jugadores mencionados hay que agregar a la esposa de Larrivey y su hijo de solamente siete meses. Todos ellos fueron amenazados con armas de fuego por delincuentes en Santiago.

Una vez ocurrido el robo, los antisociales fueron identificados por Carabineros y se logró dar con el paradero del vehículo un par de horas después.

Así quedó el auto que robaron a futbolistas

Luego de una persecución, en la que participaron varias unidades policiales, el sujeto que menajaba el auto sustraído perdió el control y chocó con un poste en la comuna de El Bosque.

Uno de los individuos fue detenido a raíz de este incidente, quedando a disposición de la justicia por la violenta encerrona encontra de los deportistas.

Con el correr de las horas se dieron a conocer imágenes de cómo terminó el vehículo tras el lamentable suceso.

La máquina tenía el parachoques delantero golpeado y rayones por diferentes sectores. Pese al mal momento, ninguno de los involucrados, incluido el menor de edad, terminó con heridas.

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