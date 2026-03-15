Jugador de Deportes Concepción sufre encerrona junto a su esposa y su hijo de 7 meses en Santiago - Chilevisión

La noche de este sábado se detuvo a un hombre de 36 años tras asaltar con un arma de fuego a tres jugadores de fútbol profesional y robarles el vehículo en el que se trasladaban durante una encerrona en la Autopista Central con Costanera Norte.

Sobre las víctimas de la violenta encerrona, se trata del argentino Joaquín Larrivey, de Deportes Concepción, quien viajaba junto a su esposa y su hijo de 7 meses.

Con ellos iba el compañero de equipo de Larrivey, Ángel Nahuel Gillard, y el centrocampista de Magallanes, Cristobal Jorquera.

Detalles de la detención

Tras la notificación de robo del vehículo, el cual siguió moviéndose con el GPS activado, personal de Carabineros persiguió a los implicados en el robo hasta Padre Hurtado con Lo Moreno, en El Bosque, hasta que estos pierden el control del vehículo.

Si bien el conductor logró ser detenido, tres de sus acompañantes se dieron a la fuga. De acuerdo con personal policial, al interior del auto robado encontraron dos armas a fogueo adaptadas para el disparo, municiones y 450 cajetillas de cigarros.