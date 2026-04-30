¿Competencia para la U? Alexis Sánchez estaría en la mira de un gigante de Brasil

El futuro de Maravilla vuelve a ser una incógnita, donde comenzaron las especulaciones con un posible retorno a Sudamérica.

Como suele suceder al término de cada temporada, el futuro de Alexis Sánchez es una de las grandes interrogantes del nuevo mercado de pases.

Maravilla probablemente no siga en el Sevilla de cara a la nueva campaña, abriendo la esperanza de que pueda jugar en Universidad de Chile.

De hecho, la flamante presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, aseguró que tiene las “puertas abiertas” en caso de que quiera fichar por Los Azules.





El nuevo interesado en Alexis Sánchez

En ese marco, el tocopillano tendría un nuevo interesado en contratarlo. Se trata del Inter de Porto Alegre de Brasil.

Según consignó Estadio Deportivo, El Colorado estuvo atento a su situación en enero de este año y volvería a hacer un intento en el siguiente periodo.

Los gaúchos apostarían a tener la experiencia del delantero chileno, quien estaría viviendo sus últimos meses en Europa y que anteriormente fue vinculado con River Plate.

Sánchez perdió total terreno en el Sevilla, cuadro que se encuentra en zona de descenso en España a falta de solamente cinco fechas para el cierre del torneo.

En esta temporada, Alexis ha disputado 25 partidos en los que marcó 3 goles y entregó una asistencia.