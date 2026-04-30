Detienen a ex futbolista que pasó por Chile: Lo acusan de deuda de pensión de alimentos en Paraguay

Cristian Bogado fue arrestado en Ñemby por efectivos policiales, quedando en libertad un par de horas después.

Cristian Bogado, ex futbolista paraguayo que pasó por Deportes Iquique y Colo Colo en Chile, fue detenido este miércoles en el marco de una deuda por pensión de alimentos en su país.

El Torito fue arrestado en la ciudad de Ñemby por efectivos policiales, quienes estaban realizando patrullajes por la zona.

Al verificar sus datos personales, el otrora delantero fue trasladado a una comisaría cercana debido a que había una orden de captura firmada por una jueza.

El ex deportista mantiene una causa abierta por incumplimiento del deber legal alimentario, teniendo una larga disputa con su ex pareja Shirley Reyes, madre de su hijo.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que al ex seleccionado guaraní se tomó una foto con el rostro cubierto, la que rápidamente se viralizó.

Cristian Bogado quedó en libertad

Bogado fue liberado tras estar un par de horas en una comisaría, rompiendo el silencio por el caso con un mensaje en sus redes sociales.

“Ya estoy en casa gente. Gracias a Dios y mis abogados. Gracias por tante preocupación y cariño. Dios es justo”, escribió en una historia de Instagram.

El ex atacante tuvo un amplio recorrido en el fútbol, pasando por Deportes Iquique, Colo Colo y Audax Italiano de nuestro país.

En Los Albos fue campeón del torneo Clausura 2009, marcando un gol en la final de vuelta frente a Universidad Católica.

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