Ex jugador de Colo Colo se cuadra con la UC y repasa a Barcelona: “Baño de humildad”

A través de sus redes sociales, Claudio Bieler se burló del Ídolo por la derrota contra Los Cruzados en la Copa Libertadores.

Universidad Católica dio un enorme paso en la Copa Libertadores, derrotando este miércoles 2-1 a Barcelona de Guayaquil por la fecha 3° de la fase de grupos.

Los Cruzados tuvieron un inesperado “apoyo” durante el encuentro. Se trata de Claudio Bieler, ex jugador de Colo Colo que lanzó llamativos comentarios.

El otrora delantero es un referente de Liga de Quito, archirrival del Ídolo que aprovechó la victoria de La Franja para lanzar una ácida burla.





Claudio Bieler disfrutó la victoria de la UC

A través de sus redes sociales, el Taca disparó con todo: “Sigan hablando no más, pero esta… (completen) nunca la tendrán. Un baño de humildad les hace falta”.

El ex jugador de 42 años no se quedó ahí y completó: “Nosotros debemos mejorar, pero que difícil será ganar 3 partidos seguidos. Sigan hablando”.

La mofa de Bieler apuntó al histórico título conseguido por Liga de Quito el 2008, donde ganaron la Copa Libertadores tras vencer a Fluminense en la gran final.

El trasandino tuvo un breve paso por Colo Colo el 2007, donde jugó solamente 20 partidos en los que marcó 6 goles.

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