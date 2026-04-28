¿Puede haber sanción? Informe arbitral mencionó particular aspecto de Gabriel Maureira en Colo Colo

El arquero de 19 años fue mencionado por el juez José Cabero en el informe del partido entre Los Albos y Universidad de Concepción.

Gabriel Maureira fue mencionado en el informe arbitral de la victoria de Colo Colo, cuadro que el pasado domingo venció 2-1 a la Universidad de Concepción como visitante.

El arquero hizo su debut como titular en el Cacique, reemplazando a Fernando De Paul que sufrió una grave lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por algunos meses.

Tras realizar una correcta presentación, el juez José Cabero remarcó un particular aspecto del joven ed 19 años que podría traerle consecuencias.





La camiseta que complica a Gabriel Maureira

El colegiado consignó en su informe que el guardameta utilizó “una camiseta interior blanca, color distinto al rosado de la indumentaria, incumpliendo el artículo 35 de las bases”.

A raíz de esto, Maureira arriesga una tarjeta amarilla administrativa en el corto plazo, algo que ya ha ocurrido en algunos casos con jugadores de Colo Colo y Universidad de Concepción.

Adicionalmente, Cabero mencionó que el delantero Maximiliano Romero mostró una polera exhibió un mensaje religioso al momento de celebrar su gol en el primer tiempo.

Por último, el árbitro apuntó que Daniel Morón ingresó “a zona de exclusión funcionarios del club Colo Colo, incumpliendo con el artículo 55 de las bases”.