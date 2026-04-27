Más problemas para el Sevilla: Hinchas increpan al plantel y Gabriel Suazo aparece con cabestrillo

Un grupo de aficionados llegó al complejo de entrenamiento para encarar al plantel tras la derrota contra el Osasuna, resultado que los dejó en zona de descenso.

La agónica derrota 2-1 contra el Osasuna pegó fuerte en el Sevilla, cuadro que está en zona de descenso a falta de cinco fechas para el cierre de la liga española.

El elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo perdió en el último minuto en Pamplona, generando nuevamente la furia de los hinchas que volvieron a increpar al plantel en su retorno a Andalucía.

Tal como ha ocurrido varias veces esta temporada, un grupo de aficionados llegó hasta el complejo del Nervionense buscando encarar a los jugadores por la caída.

Esto obligó a recurrir a la presencia de la policía, quienes resguardaron a los futbolistas para que retiraran sus vehículos y partieran a sus casas.





Gabriel Suazo aparece con cabestrillo tras derrota del Sevilla

Las noticias para el Sevilla podría empeorar, luego que Suazo fuera captado en el aeropuerto de la ciudad usando un cabestrillo en su brazo derecho.

Pese a que generó preocupación, el propio club subió una foto este lunes a Instagram en la que se ve al ex Colo Colo sin la medida de precaución, lo que anticiparía que no habría lesión.

El fixture del conjunto de los chilenos asoma bastante complicado en las últimas cinco jornadas, enfrentando a cuatro equipos que están entre los 10 primeros de la tabla.

El próximo compromiso será el lunes 4 de mayo, chocando contra la Real Sociedad en Estadio Sánchez-Pizjuán a partir de las 15:00 horas de Chile.

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🔴 La plantilla del #SevillaFC, increpada tras perder en Pamplona 🗣️ Medio centenar de aficionados mostraron su indignación por la entrada del equipo en descenso. Cuatro furgones controlaron la situación. 🎥 @lunalejandr0 🔗 Más información, en nuestra web. pic.twitter.com/vHyg7fPksq — Muchodeporte (@muchodeportecom) April 26, 2026