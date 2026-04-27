La Cuarta Sala del tribunal de alzada ratificó la sentencia contra el futbolista nacional, quien insultó y expuso a un funcionario de la Seremi de Salud que le prohibió ingresar a un concierto.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este lunes que Gary Medel deberá indemnizar con $15.415.280 a un fiscalizador sanitario, esto a raíz de un incidente ocurrido en 2022, durante la pandemia de COVID-19.

El 26 de mayo de dicho año, un funcionario de la Seremi de Salud Metropolitana le prohibió el ingreso a un concierto al futbolista nacional por no contar con el Pase de Movilidad solicitado.

Tras no poder entrar al centro de eventos, el jugador lo insultó y lo expuso con una transmisión en vivo publicada en redes sociales.





Gary Medel deberá pagar millonaria indemnización a fiscalizador

En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada ratificó con costas la sentencia dictada por el 28° Juzgado Civil de Santiago, mencionando que hay “concepto de daño emergente y moral”.

La resolución indicó que Ángelo Berti, quien presentó la demanda contra Medel, “fue agredido verbal e injustamente por el demandado mientras realizaba su labor de fiscalizador”.

“Además de haber expuesto esta agresión y su imagen –sin su consentimiento–en redes sociales (live) para el asedio (funa) de los seguidores del demandado”, agregaron.

Adicionalmente, se remarcó que el funcionario requirió de “farmacología y terapia” producto de esta situación, lo que le produjo “gran afectación a su salud mental”.

Pese a que se tomaron en cuenta las disculpas de Medel realizadas al día siguiente del incidente, la Corte decidió elevar la indemnización que ahora superó los $15 millones.