La UC va recuperando piezas: Gary Medel podría volver a ser considerado para el clásico ante la U

El Pitbull afina detalles para retornar en el choque contra Los Azules, dejando atrás un desgarro que le impidió jugar los últimos tres partidos con La Franja.

Universidad Católica recuperaría una importante pieza para el esperado partido ante Universidad de Chile. Se trata de Gary Medel, quien podría volver a ser convocado.

El Pitbull se perdió los últimos tres encuentros de Los Cruzados por un desgarro de isquiotibiales, viendo minutos por útima vez el pasado 7 de abril contra Boca Juniors.

Según consignó Radio Cooperativa, el volante se sometió a exámenes médicos en la última jornada buscando evitar cualquier posible inconveniente en su retorno.





Con esto, sumado a que ya está entrenando con normalidad en La Franja, el entrenador Daniel Garnero lo tendría a disposición para el clásico universitario.

Sin embargo, existe la opción de que el bicampeón de América sea preservado para el trascendental partido de la UC frente a Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores de la próxima semana.

Si se ratifica esta alternativa, serían Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Matías Palavecino los que luchen por un lugar en el mediocampo.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile y Universidad Católica?

El partido de Universidad de Chile ante Universidad Católica está programado para el sábado 25 de abril a las 18:00 horas.

El escenario será el Estadio Nacional, donde se espera un gran marco de público.