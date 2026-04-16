Audax Italiano y la UC amplían la lista: Estos son todos los triunfos de clubes chilenos en Brasil

El fútbol chileno alcanzó 17 victorias en la tierra de la samba gracias al cuadro de La Florida y a Los Cruzados, quienes dieron tremendos batacazos.

El fútbol chileno tuvo una gloriosa semana en torneos internacionales, dandos dos tremendos golpes con Audax Italiano y Universidad Católica.

Itálicos y Cruzados lograron épicas victorias nada menos que en Brasil, territorio que siempre ha sido complicado para cualquier visitante a nivel deportivo.

El cuadro de La Florida se impuso a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, mientras que Los Cruzados tumbaron a Cruzeiro por la fecha 2° de la Copa Libertadores.





Clubes chilenos suman una nueva victoria en Brasil

Gracias a estos resultados, y contando todas las competencias oficiales, el fútbol chileno ya sumó 17 triunfos en la tierra de la samba.

La primera celebración se dio en la Copa Libertadores 1973, con Colo Colo superando 2-1 a Botafogo gracias a los goles de Carlos Caszely y Francisco “Chamaco” Valdés.

Posteriormente, Palestino venció por el mismo resultado a Sao Paulo en la edición 1978 con los tantos de Óscar Fabbiani y Pedro Pinto.

Hasta antes de las victorias de Audax Italiano y la UC, los últimos en festejar en Brasil habían sido el propio cuadro árabe y Huachipato en el 2024.

Lista de las victorias de chilenos en Brasil por torneos oficiales