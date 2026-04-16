Tras vencer a Cruzeiro en la Libertadores: Nicolás Castillo defiende a jugador clave de la UC

A través de sus redes sociales, el delantero valoró el desempeño de un futbolista que venía siendo cuestionado por los hinchas.

Nicolás Castillo disfrutó la histórica jornada de Universidad Católica, cuadro que es te miércoles derrotó 2-1 a Cruzeiro en condición de visitante por la Copa Libertadores.

El delantero siguió atento el desempeño de Los Cruzados, disfrutando al máximo los goles anotados por Justo Giani y Jimmy Martínez en el Estadio Mineirao.

Tras el triunfo, el ex jugador de La Franja utilizó sus redes sociales para defender con todo a Vicente Bernedo, quien venía siendo cuestionado por los hinchas en las últimas semanas.





El respaldo de Nicolás Castillo a Vicente Bernedo

A través de una historia en Instagram, el ariete de 33 años compartió la atajada clave del portero en la última llegada del conjunto brasileño.

“Al de casa se le apoya siempre. En las buenas y malas”, escribió Castillo, agregando emojis de aplausos y puños en la publicación.

Bernedo había sido blanco de críticas de parte de algunos fanáticos, especialmente luego de la derrota contra Boca Juniors y de la victoria sobre Audax Italiano el último fin de semana.

Pese a esto, el oriundo de Renca valoró el desempeño del joven de 25 años y le entregó todo su respaldo de cara al futuro.

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