La desazón del DT de Cruzeiro tras histórico triunfo de la UC en Brasil: “El rival creó muy pocas”

Artur Jorge lamentó la caída de su equipo frente a Los Cruzados en Belo Horizonte, aprovechando de explicar su sorpresiva renovación con el club hasta el 2030.

Artur Jorge, entrenador de Cruzeiro, no ocultó su frustración por la histórica victoria de Universidad Católica ante su equipo por la Copa Libertadores.

Los Cruzados dieron el golpe y se impusieron 2-1 en Belo Horizonte, resultado que fue catalogado como “ingrato” por el estratega portugués.

Una vez terminado el encuentro, el adiestrador afirmó que “creamos mucho pero aprovechamos poco. Los jugadores lo dieron todo, intentaron ser competitivos, pero al final, cuando buscábamos la victoria, terminamos recibiendo un gol”.





“Sabemos que el fútbol tiene estos momentos. Y tenemos que estar preparados para superar este desánimo”, comentó.

El luso defendió a sus pupilos ante las críticas de los hinchas, especialmente contra el arquero Matheus Cunha, señalando que “da igual si es el jugador A, B o C. Todos deben estar preparados para cuando les toque jugar”.

“El resultado es preocupante, pero debemos afrontarlo con la seriedad necesaria. Los jugadores y yo también estamos frustrados. Creamos ocasiones, dominamos el partido. El rival creó muy pocas”, añadió.

Artur Jorge defendió su renovación hasta 2030

Por otro lado, Artur Jorge se refirió a la sorpresiva renovación de contrato que hizo con Cruzeiro, firmando hasta el 2030 a pesar de haber llegado hace menos de un mes.

Consultado por esto, el portugués remarcó que “trabajaremos para lograr un proyecto más global, a largo plazo y también más integral en lo que respecta a las mejoras que pretendemos implementar en Cruzeiro”.

Con este resultado, la UC supera por diferencia de goles a La Bestia Negra en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores, quedando ambos elencos con 3 puntos en dos fechas.