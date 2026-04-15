Mineirazo Cruzado: La UC logra épico triunfo ante Cruzeiro y se ilusiona en la Copa Libertadores

Con un gol agónico gol de Jimmy Martínez, Los Cruzados silenciaron Belo Horizonte y consiguieron tres puntos vitales en el certamen.

Universidad Católica logró un enorme triunfo este miércoles en la Copa Libertadores Copa Libertadores, venciendo 2-1 ante Cruzeiro en un áspero partido.

Ante más de 40 mil personas que llegaron al Estadio Mineirao, Los Cruzados dieron el gran golpe y sumaron sus primeros tres puntos en el torneo.

Mostrando gran actitud, La Franja aguantó la presión en lso primeros minutos y hasta avisó con un cabezazo de Fernando Zampedri que de manera increíble pegó en los dos palos.

La apertura de la cuenta llegó a los 30′ un testazo de Justo Giani, quien se impuso a todos en un tiro de esquina y silenció a los fanáticos.





La UC se impone a Cruzeiro en la última jugada

La UC sostuvo el resultado en el inicio del complemento, pero La Bestia Negra logró la paridad gracias a un polémico penal de Clemente Montes sobre Kaiki.

El futbolista brasileño acusó un manotazo en el rostro que fue cobrado por el árbitro colombiano colombiano Carlos Betancur, siendo Matheus Pereira el que decretó el empate.

A partir de ese instante, los locales fueron con todo en busca de la victoria y tuvieron una gran chance con un cabezazo de Néiser Villarreal que dio en el palo a los 69′.

Cuando parecía que todo terminaba en tablas, el ingresado Jimmy Martínez metió otro cabezazo a los 94′ y le entregó un triunfo fundamental al cuadro nacional.

Con este resultado, el conjunto estudiantil quedó en el segundo puesto de su zona en con 3 puntos, igualando la línea de Cruzeiro que se mantuvo con 3 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica por Copa Libertadores?

El próximo desafío de Universidad Católica en la Copa Libertadores será ante Barcelona en Guayaquil, partido fijado para el miércoles 29 de abril.