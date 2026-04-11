Universidad Católica vence 4-3 a Audax Italiano en el final y acecha la cima de la tabla

Cruzados e itálicos protagonizaron un reñido encuentro por la novena fecha del campeonato nacional.

Universidad Católica se quedó con un partidazo tras vencer por 4-3 a Audax Italiano en un encuentro válido por la novena fecha de la Liga de Primera.

Un duelo intenso, lleno de goles en la primera mitad y con un ida y vuelta constante que se vio reflejado en los cambios de un marcador que no se sentenció hasta el último minuto.

Con esta victoria, los cruzados meten presión en la parte de alta, donde corren con ventaja Colo Colo y Deportes Limache.

Por su parte, los de La Florida necesitarán sumar de a tres en la próxima fecha si quieren escalar a la zona de copas internacionales.





Audax Italiano 3 – 4 U. Católica: Crónica, resumen y detalles del partido

En la primera mitad, los itálicos golpearon rápidamente luego de que Giovani Chiaverano abriera la cuenta al minuto 4, con un remate que tomó por sorpresa a una defensa cruzada que entró desconectada.

Los cruzados sintieron el golpe, pero reaccionaron cuando debían. Al minuto 11, Clemente Montes aprovechó una asistencia de Fernando Zuqui para poner el 1-1 y devolverle el alma a los precordilleranos.

Sin embargo, los locales volvieron a adelantarse en el marcador al minuto 28, cuando Franko Troyansky definió para poner el 2-1.

Pero el partido no daba respiro. Apenas cinco minutos pasaron para que a los 33′, Justo Giani igualara las acciones para la UC, que tendría otra más antes del descanso.

Al minuto 41, el ex Coquimbo Unido, Matías Palavecino, puso el 3-2 para los cruzados, cerrando un intenso primer tiempo.

Ya en el complemento, los locales salieron en busca del gol que les permitiera empatar las acciones. Al minuto 54, Marco Collao sorprendió con un golazo al ángulo tras rematar de afuera del área y poner el 3-3.

Desde ahí, el partido quedaría abierto para ambos equipos hasta que los itálicos quedarían con uno menos en cancha, tras la expulsión de Marco Collao al minuto 74.

Finalmente, los cruzados se encontrarían con la victoria cuando el partido ya expiraba. Tras un centro de Jimmy Martínez, Juan Ignacio Díaz se elevó por sobre la zaga itálica y puso el 4-3 para los de la franja.

Próximos partidos de Universidad Católica y Audax Italiano por la Liga de Primera

En la siguiente fecha, los cruzados recibirán a Unión La Calera el día lunes 20 de abril a las 20:00 horas.

Por su parte, Audax deberá visitar a Huachipatado el domingo 19 de abril a las 20:45 horas.