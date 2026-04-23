¿Llega al Mundial? Barcelona publica el esperado parte médico tras lesión de Lamine Yamal

Tras realizarse exámenes, Los Catalanes confirmaron que el delantero de 18 años se perderá todo lo que queda de temporada.

Barcelona dio a conocer este jueves el parte médico de Lamine Yamal, quien se lesionó en la victoria 1-0 de Los Culés ante el Celta de Vigo en la última jornada.

Tras la alarma generada en España por las molestias del delantero, Los Catalanes entregaron buenas noticias pensando en el próximo Mundial 2026.

En un comunicado, el Blaugrana indicó que “las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”.





Respecto al tiempo de recuperación, en la institución precisaron que el atacante “se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”.

Un punto importante es que recalcaron que el joven de 18 años “seguirá un tratamiento conservador”.

La llamativa lesión de Lamine Yamal en el Barcelona

Yamal fue reemplazado tras marcar de penal el tanto que le dio la victoria al Barcelona en un nuevo partido por la LaLiga.

Apenas pateó la pelota, el ariete sintió una molestia y se lanzó al piso ante la sorpresa de sus compañeros que no pudieron celebrar el gol.

El delantero es pieza clave para la estructura del entrenador Luis de La Fuente, quien seguramente tiene algo más de alivio pensando en la cita planetaria que arranca el próximo 11 de junio.

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adelantó al Barça con un penalti que él mismo provocó e, inmediatamente después de transformarlo, notó un dolor en el isquiotibial izquierdo e hizo el gesto de pedir el cambio