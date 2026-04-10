Chile tendrá presencia en el Mundial 2026: Listado completo de los jueces nacionales que irán al torneo

La esperada cita planetaria tendrá presencia nacional con los jueces, marcando un verdadero hito para el fútbol chileno.

La lista de árbitros designados para el Mundial 2026 cuenta con representación chilena, quienes estarán impartiendo justicia en la cita planetaria.

Cuatro fueron los jueces escogidos para el torneo que realiza en Estados Unidos, México y Canadá, el cual comienza el próximo 11 de junio.

Con esto, el referato nacional vuelve a decir presente en una competencia de este nivel, considerando que el último colegiado de nuestro país fue Enrique Osses en Brasil 2014.





Cristián Garay comanda la lista de árbitros chilenos en Mundial 2026

El que comanda la lista es Cristián Garay, quien tiene amplia experiencia en partidos internacionales y que estará como árbitro principal en el Mundial 2026.

“Estoy muy feliz por la noticia. Este es un logro no solo personal, es un logro de una institución completa. Detrás de uno hay un equipo de trabajo tremendo”, manifestó el juez este jueves.

Al colegiado se sman José Retamal y Miguel Rocha como asistentes, mientras que Juan Lara tendrá una dura tarea al ser uno de los encargados del VAR.

Los otros países sudamericanos que tendrán árbitros en el Mundial 2026 son Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.