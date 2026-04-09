A impartir justicia: Árbitro Cristián Garay fue oficializado para dirigir en el Mundial 2026

El reconocido juez nacional dirá presente en la cita planetaria que comienza a mediados de junio, integrando la lista de jueces que cuenta con varios sudamericanos.

La FIFA reveló los árbitros que estarán en el próximo Mundial 2026, certamen que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista publicada confirmó que habrá presencia chilena con Cristián Garay, quien será uno de los jueces principales en la esperada cita planetaria.

El colegiado integra la lista de sudamericanos que impartirán justicia en la competencia, donde se destacan varios argentinos y brasileños.





Por ejemplo, los trasandinos anunciados fueron Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello, todos ellos con amplia experiencia en la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Garay, que ya estuvo en el Mundial de Clubes 2025, fue el árbitro principal este año del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile que finalizó con victoria azul.

Además, a mediados de marzo fue convocado para dirigir un choque entre el Al Hilal y el Al Fateh por la liga de Arabia Saudita.

Los otros jueces nacionales en el torneo serán José Retamal y Miguel Rocha como asistentes y Juan Lara, oficializado en el VAR.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio, día en que se jugará el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A.

La esperada cita planetaria será transmitida por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura en todas sus plataformas.