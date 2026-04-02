El curioso camino de Suecia al Mundial 2026: Clasificó sumando menos puntos que Chile

Pese a no obtener victorias en las Eliminatorias, los dirigidos por Graham Potter se instalaron en el repechaje y terminaron accediendo a la cita planetaria. Todos los detalles acá.

Euforia total hay en Suecia con la clasificación al Mundial 2026, la que se dio tra la sufrida victoria 3-2 ante Polonia este martes por el repechaje.

Los Escandinavos accedieron de una manera muy curiosa a la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá, obteniendo menos puntos que Chile.

De hecho, los europeos se metieron al certamen internacional sin haber ganado ningún encuentro en la fase de Eliminatorias, terminando últimos en su grupo con solamente 2 unidades.

En contrapartida, La Roja sumó 11 puntos en Sudamérica, finalizando en el puesto 10° y quedando sin chaces de ir al Mundial dos fechas antes del término del proceso.





¿Cómo logró Suecia clasificar al Mundial?

Pese a esto, los suecos se instalaron en el repechaje producto de su campaña en la Nations League C la que lideraron con 16 unidades.

El nuevo reglamento les permitió ir por la clasificación debido a que se “guarda” una plaza para los equipos de buen rendimiento en este certamen.

En los mano a mano sí hubo suerte para los dirigidos por Graham Potter, venciendo 3-1 a Ucrania en semifinales y posteriormente a Polonia.

De esta manera, Suecia integrará el Grupo F del Mundial junto a Países Bajos, Japón y Túnez, debutando el domingo 14 de junio contra los africanos en Monterrey.