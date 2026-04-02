El nuevo aviso de Arturo Vidal por La Roja: “Hasta que me retire, siempre voy a estar atento”

El King reiteró que está “dispuesto” para ir al combinado nacional en caso de que lo llamen. “Siempre he dicho que la Selección es lo más importante”, remarcó.

Arturo Vidal volvió a mostrar su disposición para ir a la Selección Chilena, reiterando que está dispuesto a dar una mano en caso de que lo pidan.

Tras el triunfo de Colo Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga, el King habló sobre una hipotética chance de ser considerado en el proceso hacia el Mundial 2030.

Si bien evitó referirse a la contundente derrota 4-1 ante Nueva Zelanda, el volante insistió en que La Roja “es lo más importante”.





¿Qué dijo Arturo Vidal sobre La Roja?

En diálogo con la prensa en el Estadio Monumental, el mediocampista de 38 años aseguró que el choque de contra los oceánicos “No lo vi. El primer partido lo vi. Ya dije lo que pensaba, el otro partido no lo vi así que no puedo opinar”.

Consultado sobre está “dispuesto par ir a ayudar” al equipo, Vidal afirmó: “Siempre estoy dispuesto. Siempre he dicho que la Selección es lo más importante”.

“Hasta el día en que me retire, siempre voy a estar atento por si en algún momento me toca”, sostuvo de manera tajante.

El bicampeón de América remarcó que actualmente “estamos aquí trabajando al máximo en Colo Colo. Si me toca (ir) voy a hacerlo de la mejor forma”.

La última vez que el volante vistió la camiseta nacional fue el 5 de junio del 2025, siendo titular en la derrota 1-0 ante Argentina por Eliminatorias.