EN VIVO | U. Católica vs Barcelona: Mira acá el partido EN VIVO, ONLINE y GRATIS Copa Libertadores

La UC recibe al Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena en un encuentro válido por la fecha 5 del grupo D, de la Copa Libertadores.

Universidad Católica se enfrenta a Barcelona de Guayaquil por la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Los cruzados llegan con la necesidad de ganar tras el empate 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro.

A continuación sigue la transmisión online exclusiva de Chilevisión.





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