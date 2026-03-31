El profundo análisis de Claudio Bravo tras derrota de Chile ante Nueva Zelanda: “La camiseta está ahí”

El ex arquero aseguró que “genera tristeza” el actual momento del combinado nacional, afirmando que la palabra “recambio” lo tiene agotado.

Un duro análisis fue el que realizó Claudio Bravo tras la gira de la Selección Chilena por Oceanía, donde consiguió una victoria ante Cabo Verde y una derrota frente a Nueva Zelanda.

Los All Whites se impusieron 4-1 a La Roja, situación que llevó al ex arquero a realizar un profundo diagnóstico sobre el momento del combinado nacional.

El otrora capitán del equipo apuntó que “se abren las posibilidades de que puedan integrar la selección más gente joven. El probar, insistir”.

De hecho, apuntó que “la palabra ‘recambio’ agota, está sobreutilizada. Necesitamos que aparezca gente, la camiseta está ahí, necesitamos que se apoderen de eso y que sienta que ciertas posiciones ya están completas”.





La “tristeza” de Claudio Bravo por La Roja

Bravo no se quedó ahí y reconoció que “genera tristeza llegar a este nivel futbolístico, al nivel individual de lo que hay. No creo que te alcance para competir al máximo nivel”.

“No te alcanza a nivel individual, no te alcanza a nivel colectivo, no te alcanza a nivel físico y tampoco te alcanza a nivel táctico. No te alcanza. Y al máximo nivel, lamentablemente, todas las falencias se notan”, agregó en su rol de comentarista en ESPN.

El próximo desafío de La Roja será el 6 de junio ante Portugal, duelo que el elenco de Cristiano Ronaldo tomará como preparación para el Mundial 2026.