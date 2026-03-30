Nueva Zelanda hace historia: El importante hito que consiguió al vencer a La Roja

Los All Whites no perdonaron los errores del combinado nacional y se impusieron en Auckland, poniendo fin a una histórica racha.

La Selección Chilena sufrió su primer gran golpe del año. La Roja cayó por un contundente 4-1 ante Nueva Zelanda en su segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo.

En un partido marcado por la expulsión de Darío Osorio, que se dio cuando el duelo estaba 0-0, el combinado nacional fue superado por los oceánicos que se preparan para disputar el Mundial.

El triunfo no solamente le permitió a los All Whites llenarse de ilusión camino a la cita planetaria, sino que también romper una histórica marca.





La racha que Nueva Zelanda quebró ante Chile

La goleada de Nueva Zelanda a los dirigidos por Nicolás Córdova fue la primera victoria sobre una selección sudamericana en toda su historia, hito que fue festejado con todo en sus redes sociales.

De hecho, venían de perder contra Colombia y Ecuador en noviembre del año pasado, además del recuerdo de la caída ante Perú en el repechaje a Rusia 2018.

Adicionalmente, el cuadro de Oceanía acabó una magra estadística de ocho encuentros sin conocer de celebraciones, donde acumulaban un empate y siete derrotas.

Los All Whites formarán parte del Grupo G de la cita planetaria junto a Bélgica, Egipto e Irán, debutando el lunes 15 de junio frente al elenco de Medio Oriente.