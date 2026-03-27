Nuevo mazazo a Argentina: Figura se pierde el Mundial 2026 producto de gravísima lesión

La Albiceleste sumó una nueva baja para la cita planetaria al perder a uno de sus atacantes, quien estaba realizando una gran temporada en el fútbol de Francia.

Argentina recibió una pésima noticia horas antes de disputar su primer amistoso del año. Joaquín Panichelli, delantero que fue convocado por el cuerpo técnico, sufrió una grave lesion.

El ariete del Racing de Estrasburgo de Francia se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, quedando totalmente descartado para jugar el Mundial 2026.

El sueño de estar en la cita planetaria se terminó en el último entrenamiento antes del choque de La Albiceleste con Mauritania, donde se retiró entre lágrimas al sentir un fuerte dolor.





Los exámenes realizados confirmaron el diagnóstico, dejando al entrenador Lionel Scaloni sin una de las opciones que tenía contemplada en el ataque.

La baja del joven de 23 años se suma a la de Valentín Carboni, extremo de Racing que sufrió la misma lesión hace algunas semanas y que también era una de las variantes por la escuadra trasandina.

Los números de Joaquín Panichelli en Francia

Panichelli ha tenido una gran temprada en el Racing de Estrasburgo, marcando nada menos que 20 goles en los 39 partidos disputados entre todas las competencias.

Formado en River Plate, club del que se fue sin debutar, pudo estrenarse con la Selección Argentina en noviembre del 2025 en una victoria 2-0 sobre Angola.

Con esta lesión, el atacante que toma fuerza para ganarse un lugar en la cita planetaria es José Manuel “Flaco” López del Palmeiras.