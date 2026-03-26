Sigue el sueño mundialista: Bolivia reaccionó ante Surinam y disputará la final ante Irak

Los altiplánicos vencieron 2-1 a Surinam y el martes enfrentarán a Irak para intentar volver a la cita planetaria tras 32 años.

Bolivia y Surinam disputaron este jueves en Monterrey la semifinal del repechaje internacional al Mundial 2026.

El conjunto altiplánico accedió a esta instancia tras finalizar séptimo en las eliminatorias sudamericanas, mientras que el cuadro denominado “De Natio” clasificó a esta instancia al finalizar segundos en el Grupo A de la Concacaf.

Bolivia fue de menos a más esta tarde y se impuso por 2-1 en el Estadio BBVA. La apertura de la cuenta corrió por cuenta de Liam van Gelderen a los 48 minutos.





Sin embargo, los sudamericanos reaccionaron gracias a los tantos de Moisés Paniagua (72′) y Miguel Terceros de penal (79′).

Ahora, la Verde enfrentará a Irak en el mismo recinto el martes 31 de marzo, donde el equipo que gane accederá a la cita planetaria de Estados Unidos, Canadá y México.

Bolivia busca clasificar a un Mundial por segunda vez en su historia. La única vez que lo hizo fue en 1994, también en Estados Unidos, y donde quedó eliminado en fase de grupos.