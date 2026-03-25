Repechaje al Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los partidos rumbo a la cita planetaria

Italia ante Irlanda del Norte es uno de los encuentros que se roba las miradas. En la misma jornada, Bolivia tendrá un cruce histórico contra Surinam.

En su recta final entró la etapa de clasificación al Mundial 2026, torneo que estos días tendrá sus esperados encuentros de repechaje.

Esta instancia contará con Bolivia, representante sudamericano que se medirá a Surinam en la primera fase en un duelo a partido único en México.

De ganar, La Verde chocará contra Irak por un boleto a la cita planetaria, cotejo que se disputaría la próxima semana.





A esto hay que sumar las 16 selecciones europeas que buscarán cuatro boletos al certamen, donde el compromiso que se roba la atención es de Italia ante Irlanda del Norte.

El ganador de esta llave irá contra el vencedor de Gales frente a Bosnia-Herzegovina que juegan a la misma hora, paralizando a todo el viejo continente.

Cabe recordar que las “finales” está fijadas para el martes 31 de marzo.

Programación repechaje europeo al Mundial 2026

Llave A:

Italia vs Irlanda del Norte : 16:45 horas en Bérgamo.

: 16:45 horas en Bérgamo. Gales vs Bosnia-Herzegovina: 16:45 horas en Cardiff.

Llave B:

Ucrania vs Suecia: 16:45 horas en Valencia, España.

Polonia vs Albania: 16:45 horas en Varsovia.

Llave C:

Turquía vs Rumania: 14:00 horas en Estambul.

Eslovaquia vs Kosovo: 16:45 horas en Bratislava.

Llave D:

República Checa vs Iralanda: 16:45 horas en Copenhague.

Dinamarca vs Macedonia del Norte: 16:45 horas en Praga.

Programación repechaje internacional al Mundial 2026