Los apuntados por los hinchas de Chile tras derrota ante Nueva Zelanda: “No hay caso”

La caída contra los All Whites generó molestia en los fanáticos nacionales, quienes lanzaron cuestionamientos contra varios jugadores.

Muy molestos quedaron los hinchas chilenos tras la derrota 4-1 de La Roja ante Nueva Zelanda, partido que se jugó este lunes en el Eden Park de Auckland.

En su segunda presentación por el FIFA Series 2026, el combinado nacional fue aplastado por los All Whites que venían de caer frente a Finlandia la semana pasada.

La presentación de nuestra escuadra no dejó nada contentos a los fanáticos, quienes se descargaron en redes sociales con duros comentarios.





La molestia de los hinchas tras caída de Chile ante Nueva Zelanda

Si bien casi todo el equipo de Nicolás Córdova fue criticado, uno de los más señalados fue Darío Osorio que terminó siendo expulsado en el primer tiempo.

El delantero del Midtjylland vio la cartulina roja y desató los cuestionamientos de los aficionados, apuntando a que todavía no puede mostrar su gran talento en la selección.

“Siempre lo mismo”, “indefendible” o “se borró”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Al ex jugador de Universidad de Chile se sumaron Guillermo Maripán y Benjamín Kuscevic, futbolistas que no convencieron a los hinchas.

Mira los comentarios acá

Esto es una vergüenza, casi un año que no ganaba NZL y nos están goleando con baile incluído #LaRojaxCHV — Jano (@mellizo56) March 30, 2026

No hay caso con Osorio, siempre lo mismo #LaRojaxCHV — remnant (@rxmnxnt_) March 30, 2026

Y se borro Ososrio nomas#LarojaxCHV — rodrigo lw (@rodridrga) March 30, 2026

Indefectible Darío Osorio….cada vez que tiene la oportunidad de ser titular en la Roja la desaprovecha. — 𝔼𝕕𝕕𝕚𝕖 𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕌 💙 🇨🇱 (@czar_acv) March 30, 2026

Una vez más enviaron al primo de Maripán a jugar por la selección chilena. #LaRoja — 𝕁𝕦𝕒𝕟ℙ𝕒ℤ𝕦𝕣𝕚𝕥𝕒 📷 🗣🎙🇨🇱 (@zuritajvz1) March 30, 2026

Este es el partido del retiró de Kuscevic y Maripan #LaRoja — Pablo Andres (@pablooo_andres) March 30, 2026