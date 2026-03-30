No hizo pie: Chile fue superado y finalizó su gira con dura derrota ante Nueva Zelanda

La Roja no pudo contra el elenco oceánico y cayó por goleada en Auckland. Gonzalo Tapia marcó el descuento sobre el final del partido.

La Selección Chilena sufrió una derrota en su segunda presentación el FIFA Series 2026, cayendo 4-1 ante Nueva Zelanda este lunes en Auckland.

En un encuentro marcado por la lluvia, La Roja no hizo pie y fue superada por los All Whites que tomaron gran confianza para disputar el próximo Mundial.

El primer tiempo fue realmente fatal para el combinado nacional, quienes quedaron un con futbolista menos por la expulsión de Darío Osorio a los 26 minutos.

A los 31′, Kosta Barbarouses abrió la cuenta al conectar un tiro de esquina en el que apareció sin marca. Para peor, Eli Just aumentó la diferencia en un tanto que tuvo que ser rectificado por el VAR debido a una supuesta posición adelantada.





La Roja termina siendo goleada por Nueva Zelanda

El combinado nacional intentó levantar en el complemento con una aproximación del ingresado Lucas Cepeda, quien sacó un zurdazo que fue contenido por el arquero Alex Paulsen.

Sin embargo, los locales volvieron a pegar y sentenciaron el encuentro con los tantos de Jesse Randall a los 60′ y Ben Waine a los 70′.

El gol del descuento para Chile lo convirtió Gonzalo Tapia a los 82′, dándole una pequeña alegría a la gran cantidad de hinchas nacionales que llegó al Estadio Eden Park.

Con esto, los dirigidos por Nicolás Córdova sufrieron un durísimo golpe y terminaron su gira por Oceanía con una victoria sobre Cabo Verde y esta caída contra los All Whites.

Adicionalmente, este resultado puso fin a la racha de cuatro victorias consecutivas que tenía el equipo que poco a poco parecía acomodarse de cara al nuevo proceso.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

El próximo partido de La Roja será el 6 de junio, día en que se medirá a Portugal en otro amistoso internacional.