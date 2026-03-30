Nueva Zelanda vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido amistoso

En un su segundo amistoso del año, La Roja se inclinó ante los océanicos en una jornada marcada por los errores y la expulsión de Darío Osorio.

Una durísima derrota sufrió la Selección Chilena ante Nueva Zelanda, rival que lo venció 4-1 este lunes en un amistoso internacional.

La Roja pagó caro todos sus errores, que incluyó una expulsión de Darío Osorio, y terminó inclinándose frente a los océanicos, quienes se están preparando para disputar el próximo Mundial 2026.

El único gol de los nacionales lo marcó Gonzalo Tapia, delantero del Sao Paulo que ingresó en el segundo tiempo y que anotó con un zurdazo cruzado.