Arturo Vidal no cierra la página de La Roja y manda un aviso: “Siempre estaré disponible”

El volante de 38 años dejó la puerta abierta para volver a vestir la camiseta que defendió en tantas oportunidades. “Es lo más importante para mí”, remarcó.

La ilusión de Arturo Vidal de un último capítulo con La Roja no se apaga. El King aprovechó la victoria de Chile ante Cabo Verde para reiterar que sigue a disposición del equipo en el que brilló hace años.

El volante de Colo Colo reaccionó en su canal de YouTube al choque con los africanos, dejando la puerta abierta para un posible “Last Dance” con el combinado que tantas veces defendió.

“Yo nunca renunciaría a la Selección Chilena”, dijo de manera tajante ante un eventual llamado del entrenador Nicolás Córdova.





El aviso de Arturo Vidal a La Roja: “Siempre estaré disponible”

El mediocampista de 38 años aprovechó de hacer una comparación lo que pasa en el viejo continente, remarcando que hay casos en los que el recambio funciona.

“No sé si en Europa es tan así, que se retiran de sus selecciones. Los tres jugadores más importantes de cada país siempre quieren estar. Son los demás jugadores más jóvenes los que se están ganando un lugar”, comentó.

En esa línea, Vidal remarcó que las escuadras europeas “tienen más variedad de jugadores, claramente van cambiando. Acá en Chile por eso la Generación Dorada duró tanto tiempo, porque no había tantos jugadores para sacar a los que ya estaban”.

“Siempre estaré disponible para la selección. Es lo más importante para mí. En el último mundial Kevin De Bruyne dijo que se retiraba de su selección, pero sigue jugando en Bélgica. Es así. El jugador siempre está dispuesto a jugar en su país”, agregó.

A lo largo de su carrera, el volante vistió en 147 oportunidades la camiseta nacional. Su última aparición fue el 5 de junio del 2025 en la derrota 1-0 ante Argentina por las Eliminatorias.

Desde entonces, el King no formó parte de las convocatorias del entrenador Nicolás Córdova que ha optado por darle rodaje a futbolistas móas jóvenes.