“Proceso de cambio”: Nicolás Córdova contesta a Arturo Vidal tras cuestionamientos por nómina de La Roja

El entrenador nacional se refirió a las críticas del King, quien lanzó potentes comentarios una vez conocida la lista que afrontará los choques contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena, respondió a los cuestionamientos de Arturo Vidal por la nómina para los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

El King apuntó al entrenador la semana pasada una vez conocida la convocatoria de La Roja, afirmando que “no tienes que llamar a los mismos”

“Cuando uno habla tiene que ser consecuente. Cuando tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores hacia el futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes”, comentó el volante de Colo Colo en esa oportunidad.





La respuesta de Nicolás Córdova a Arturo Vidal

Al respecto, el estratega nacional sostuvo: “Nosotros, a partir de septiembre del año pasado, hemos iniciado un proceso de cambio donde estamos tratando de rejuvenecer el equipo respecto a las últimas Clasificatorias”.

“Se ha ido haciendo paulatinamente. Hemos bajado casi cinco a seis años la media del equipo. Por lo tanto, están apareciendo jugadores jóvenes de 19 a 21 años”, agregó en conferencia de prensa.

Córdova remarcó que lo más importante en este periodo, en el que Chile jugará solamente amistosos, “es que estos jugadores puedan tener partidos y poder prepararlos de la mejor manera para que, cuando empiecen las Clasificatorias para el (Mundial) 2030, estos jugadores tengan minutaje real con equipos que van a competir”.

El primer partido de La Roja en esta fecha FIFA será el viernes 27 de marzo, chocando ante Cabo Verde a partir de las 00:00 horas de nuestro país.

Posteriormente, el combinado nacional enfrentará a Nueva Zelanda el lunes 30, compromisos que serán transmitidos por Chilevisión.