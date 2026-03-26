A qué hora juega Chile vs Cabo Verde partido amistoso internacional

La Roja afronta su primer desafío de este 2026 ante Cabo Verde, selección que logró una épica clasificación al Mundial y que pretende vencer a los nacionales.

La Selección Chilena salta a la cancha por primera vez este año, enfrentando este jueves a Cabo Verde en un amistoso internacional.

La Roja se traslada a Nueva Zelanda para participar en el FIFA Series 2026, certamen en el que se estrena chocando nada menos que a una escuadra que estará en el próximo Mundial.

El objetivo es seguir preparándose para los próximos desafíos, situación que motivó al entrenador Nicolás Córdova a nóminar a varios jugadores jóvenes.





Amistoso internacional: ¿A qué hora juega Chile vs Cabo Verde?

El partido de Chile ante Cabo Verde comienza a las 00:00 horas de Chile de este viernes 27 de marzo (medianoche del jueves 26).

El recinto para este gran encuentro es el Eden Park de Auckland, donde se espera una importante cantidad de hinchas alentando a La Roja.

¿Dónde ver el partido amistoso de Chile vs Cabo Verde?

El duelo del combinado nacional contra Los Tiburones Azules será transmitido completamente en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirán este cotejo de manera online y totalmente gratis.