Para estar atentos: La leve diferencia entre Chile y Cabo Verde en el Ranking FIFA

Pese a que se trata de una selección poco conocida para nuestro país, la selección africana se encuentra bastante cerca de La Roja en el escalafón mundial.

Chile saltará a la cancha por primera vez este 2026 el próximo viernes 27 de marzo, enfrentando a Cabo Verde en un amistoso internacional.

Auckland será la sede para el compromiso de La Roja con la escuadra africana, una de las grandes sorpresas que tendrá el próximo Mundial que arrancará en junio.

Si bien el rival puede sonar desconocido por la distancia con nuestro país, la diferencia entre ambas selecciones se achica de manera importante en el Ranking FIFA.





El importante ascenso de Cabo Verde en el Ranking FIFA

El combinado nacional ocupa actualmente el puesto 55° del escalafón, mientrsas que los Tiburones Azules están solamente 12 lugares abajo al ubicarse 67°.

Los africanos han logrado un importante ascenso en los últimos meses, teniendo en cuenta que en julio del año pasado llegar a estar 73°.

El mejor ranking de Cabo Verde a lo largo de su historia se dio en el 2014, época en la que alcanzaron a ser 27° en febrero de ese año.

El compromiso será una gran preparación para los dirigidos por Pedro Leitao Brito, conocido también como “Bubista”, debido a que formarán parte del Grupo H de la cita planetaria junto a España, Arabia Saudita y Uruguay.

El choque está fijado para las 00:00 horas del viernes 27 de marzo (medianoche del jueves 26) y será transmitido en vivo por Chilevisión.