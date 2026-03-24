Chile vs Cabo Verde: Cuándo y a qué hora juega La Roja el amistoso internacional
La Roja enfrentará a Cabo Verde en su primer partido del 2026, partido que servirá para seguir tomando ritmo de cara a los próximos desafíos.
Se acabó la espera. La Selección Chilena volverá a la cancha para disputar su primer partido del año, viendo acción en esta fecha FIFA ante Cabo Verde.
La Roja tiene una interesante prueba contra el elenco africano, quienes lograron una histórica clasificación al Mundial 2026 que el país sigue celebrando.
El encuentro forma parte de la denominada “FIFA Series 2026”, el que contempla un segundo amistoso del combinado nacional frente a Nueva Zelanda en suelo oceánico.
¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Cabo Verde el partido amistoso?
El partido entre Chile y Cabo Verde está programado para el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas de nuestro país.
El estadio para este cotejo internacional es el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, donde se espera un importante número de hinchas nacionales.
¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Cabo Verde?
El choque de los dirigidos por Nicolás Córdova contra Los Tiburones Azules será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura.
Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver online y totalmente gratis este importante amistoso.
