Amistoso internacional: Cómo ver Chile vs Cabo Verde GRATIS por la App MiCHV

La Selección Chilena afina detalles para su primer desafío del 2026, donde se enfrentará a Cabo Verde en un amistoso internacional.

La Selección Chilena buscará iniciar con el pie derecho el 2026, disputando un interesante amistoso internacional ante Cabo Verde.

Los Tiburones Azules serán el primer desafío de La Roja en este año, duelo que se jugará en el marco de la denominada “FIFA Series” en el que habrá otro encuentro la próxima semana.

El choque asoma atractivo para el combinado nacional, teniendo en cuenta que su rival logró una épica clasificación para el próximo Mundial.





Dónde ver el partido de Chile vs Cabo Verde EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante ante Cabo Verde será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que has palpitado los últimos compromisos del Equipo de Todos.

En tanto, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirán este amistoso interncional de manera online y gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Cabo Verde

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran duelo, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del amistoso internacional entre Chile y Cabo Verde

El cotejo de La Roja contra el conjunto africano comenzará a las 00:00 horas de Chile de este viernes 27 de marzo, disputándose en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.