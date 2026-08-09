La U vence a Palestino y se mantiene como escolta de Colo Colo en la Liga de Primera

Agustín Arce y Eduardo Vargas marcaron para los Azules, mientras que Nelson Da Silva descontó de penal para los árabes.

Universidad de Chile se llevó la victoria en un disputado duelo ante Palestino en el Estadio Nacional, por la fecha 18 de la Liga de Primera.

Así, los Azules se mantienen como los únicos escoltas del líder del campeonato, Colo Colo.

Los árabes, por su parte, continúan en el cuarto lugar de la tabla y se ilusionan con una eventual clasificación a copas internacionales.





La U se lleva la victoria ante Palestino

El canterano de la Universidad de Chile, Agustín Arce, abrió la cuenta con un golazo ante Palestino en el minuto 19.

Luego, Eduardo Vargas amplió la ventaja tras recibir un pase de Charles Aránguiz y marcó el 2-0.

Tras una fuerte infracción de Javier Altamirano, el árbitro Piero Maza sancionó penal a favor de los árabes.

Desde los doce pasos, Nelson Da Silva descontó para Palestino en el minuto 79.