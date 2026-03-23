El cariñoso mensaje de Arturo Vidal a plantel de Wanderers por ganar la Libertadores Sub 20

El King valoró la enorme consagración de Los Caturros, cuadro que conquistó el título al vencer al Flamengo en los penales.

Santiago Wanderers puso a todo el continente a sus pies al quedarse con el título de la Copa Libertadores Sub 20, venciendo al poderoso Flamengo en penales.

Con mucho fútbol y gran actitud, Los Caturros se impusieron en penales al Mengao y consiguieron uno de los títulos más importantes en la historia del fútbol chileno.

Esta situación generó una ola de reacciones, entre las que está la de Arturo Vidal que le mandó un cariñoso saludo al plantel del conjunto de Valparaíso.





Arturo Vidal felicitó a Wanderers por ganar la Libertadores Sub 20

A través de sus redes sociales, el King compartió la publicación subida por el perfil del elenco Verde, dándole todo el mérito a los jugadores y cuerpo técnico.

“Felicitaciones”, escribió el bicampeón de América, añadiendo un emoji de trofeo y otro con la bandera de Chile.

El volante de Colo Colo siguió atento todas las acciones de Wanderers frente a su ex club, valorando el logro de los dirigidos por Felipe Salinas.

La victoria de Los Caturros desató locura total en la ciudad puerto, donde miles de personas acudieron a diferentes zonas de la comuna para celebrar la hazaña de sus juveniles.

Mira el mensaje de Arturo Vidal