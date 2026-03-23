Contra un gigante europeo: El gran premio que obtuvo Santiago Wanderers tras ganar la Libertadores Sub 20

Tras coronarse como el mejor equipo de Sudamérica en esta categoría, Los Caturros obtuvieron pasajes para disputar la Copa Intercontinental Sub 20 contra el ganador de la UEFA Youth League.

Un tótulo histórico logró este domingo Santiago Wanderers, luego de quedarse con la Copa Libertadores Sub 20 al vencer al Flamengo en la gran final.

Las Caturros vencieron al Mengao en penales, coronando una campaña sensacional en la que se impusieron al Palmeiras en semifinales.

La consagraciónd desató una fiesta en Valparaíso, quienes ahora se preparan para un nuevo desafío en esta categoría.





Wanderers jugará la Copa Intercontinental Sub 20

Al convertirse en el ganador de la Libertadores Sub 20, Wanderers tendrá el derecho de disputar nada menos que la Copa Intercontinental.

El elenco del puerto se medirá al vencedor de la UEFA Youth League, equivalente a la Champions League juvenil que actualmente está en semifinales.

Las llaves en dicha instancia son las siguientes:

Benfica vs Brujas de Bélgica

Real Madrid vs PSG

El cruce entre sudamericanos y europeos se realiza desde el 2022, acuerdo que implica disputarlo en este lado del continente a partido único en una fecha por definir.

Se mantenerse todo como antes, Valparaíso podría ser sede de un compromiso histórico para la ciudad y para el fútbol chileno. De todas formas, la fecha todavía está por definirse.