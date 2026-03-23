¡Para la historia! Revive la tanda de penales que le dio el título a Wandererers en la Libertadores Sub 20

Valparaíso sigue de fiesta tras el vibrante triunfo de Los Caturros, quienes se quedaron con la Copa Libertadores Sub 20 luego de vencer nada menos que a Flamengo.

Santiago Wanderers hizo historia domingo, día en que venció a Flamengo y se consagró como flamante campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

Los Caturros se impusieron 5-4 en los penales luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, poniendo la paridad con un agónico gol de Sebastián Vargas a los 89 minutos.

Con este triunfo, el cuadro de Valparaíso es el primer club chileno en conquistar este trofeo, lo que le otorga derecho a jugar nada menos que la Copa Intercontinental Sub 20 contra el vencedor de la Uega Youth League.