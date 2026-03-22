¡Gloria al decano! Santiago Wanderers venció a Flamengo y es campeón de la Libertadores Sub 20

El cuadro porteño se impuso en la tanda de penales tras lograr un agónico empate en el tiempo complementario.

Santiago Wanderers hace historia y se corona campeón de la Copa Libertadores sub-20 tras vencer 5-4 en penales a Flamengo.

Un partido en el que el decano del fútbol chileno comenzó perdiendo, pero que logró encontrar el empate 1-1 al minuto 89, que forjó la tanda de penales en el último minuto del complemento.

Una hazaña que lo convierte también en el primer club chileno en alcanzar la gloria eterna en la categoría sub-20.





Santiago Wanderers vence a Flamengo y es campeón de la Copa Libertadores sub 20

El cuadro porteño demostró jerarquía en Ecuador y derribó a uno de los grandes del fútbol sudamericano.

Cabe precisar que Flamengo llegaba a esta instancia siendo doble campeón en el 2024 y 2025.